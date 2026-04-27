Oristano esulta e guarda già alla ribalta nazionale. L’Under 18 femminile dell’Ariete TOSTOMET conquista il titolo regionale superando 3-1 l’US Garibaldi La Maddalena e si guadagna il pass per le finali di Cremona. Un traguardo importante, arrivato al termine di una stagione vissuta sempre in prima linea.

In campo si è vista una squadra compatta, capace di reagire nei momenti delicati e di tenere il ritmo fino alla fine. Le ragazze allenate da Manuel Sivori, con Pierpaolo Aritzu al suo fianco, hanno costruito il successo con determinazione e spirito di gruppo. In questo percorso hanno avuto un ruolo tutte le protagoniste: Saddi in regia, il capitano Sascaro, i centri Mammone e Buschettu, le attaccanti Samedini e Piga e il libero Pastorino, insieme al contributo dell’intera rosa con G. Porta, E. Porta, Bichi, Angius, Orrù, Meli e Soddu.

Ora l’appuntamento più atteso, quello nazionale, dove le oristanesi proveranno a misurarsi con le migliori realtà italiane.

Nel fine settimana arriva anche un altro segnale positivo per la società: l’Under 19 maschile CERAGRESS chiude al quarto posto regionale, confermando il buon lavoro portato avanti nel settore giovanile.

Soddisfatto il presidente Davide Sascaro: «Esprimo la mia più grande soddisfazione e un profondo orgoglio per questo ennesimo traguardo prestigioso. Le ragazze dell’Under 18 hanno disputato una stagione strepitosa, dimostrando tenacia e grande pallavolo, e meritano appieno il palcoscenico di Cremona». Poi il riferimento anche al gruppo maschile: «Allo stesso modo, siamo fieri dell’ottimo quarto posto regionale raggiunto dai nostri ragazzi dell’Under 19. Questi risultati confermano la qualità e il valore del lavoro che i nostri atleti, insieme allo staff tecnico e a tutta la dirigenza, portano avanti ogni giorno in palestra».

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