L’Accademia Sulcitana, appena arrivata per la prima volta in Promozione, annuncia la conferma del bomber Mario Piras, autore di 22 gol nella passata stagione in Prima categoria. Confermati anche Matteo Cardia, Christian Cacciuto e Daniele Contu. Si parla anche di nuovi arrivi che dovrebbero essere presto comunicati dalla società, impegnata sul mercato per allestire una squadra competitiva anche in Promozione. 

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