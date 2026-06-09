​La Società Lanteri Sassari comunica ufficialmente che, per volontà condivisa da entrambe le parti, Mister Luca Rusani non farà parte del progetto sportivo per la stagione 2026/2027.

«Come per tutte le cose belle, arriva purtroppo il momento dei saluti, e la dirigenza - si legge nel comunicato societario - accoglie questa decisione con profondo rammarico ma con immutata stima reciproca. ​A Mister Rusani va il più sentito e caloroso ringraziamento da parte di tutta la società per lo straordinario lavoro svolto, la dedizione quotidiana e i prestigiosi traguardi raggiunti sul campo nella stagione appena conclusa. Sotto la sua guida, la squadra ha espresso un calcio di alto livello, regalando grandi soddisfazioni ai colori societari e a tutti i nostri sostenitori».

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