Brilla ancora una volta la “Istedda Sup” nel panorama dello Stand Up Paddle nazionale. Nell’ultimo impegno stagionale, lo scorso weekend a Castiglion della Pescaia (provincia di Grosseto), i 3 atleti della società isolana si sono messi in luce nel corso della quinta prova del campionato italiano FISSW (Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard).

A Castiglion della Pescaia, la penultima tappa del campionato italiano prevedeva due prove: Sprint e Distance. Gara dura e molto selettiva, con due giorni di vento e l’insidia della onde (in particolare domenica, quando il vento ha superato i 23 km/h negli oltre 11,5 km di percorso).

Per “Istedda” presenti Reza Nasiri (categoria 40+), Fabrizio Gasbarro e Francesco Usai (entrambi nella categoria 50+). Tra gli atleti sardi, in gara anche Narciso Madeddu, che difendeva i colori della “Surface Sup Academy”. Altra trasferta importante, dunque, quella in terra toscana. Il tempo ha fatto propendere tutto per l’uso da parte degli atleti “Istedda” delle Starboard Alla Star.

Tra i risultati, arriva la vittoria per Nasiri (40+) nella Sprint e il secondo posto nella Distance. Nella categoria 50+, invece, Gasbarro è quarto nella Sprint e secondo nella Distance; per Usai due terzi posti in entrambe le prove. Istedda che si conferma, dunque, ai vertici del panorama SUP italiano.

«Abbiamo fatto tutti del nostro meglio – commenta Francesco Usai - le condizioni non facili e qualche errore hanno impreziosito questa esperienza prima della pausa estiva. L’assenza di parte della squadra, appesantita da infortuni e problemi di budget, ha letteralmente falcidiato il punteggio generale del team, trainato ora solo da 3 atleti». Assenze che rappresentano un freno alle ambizioni di squadra. «Fatto che non ci ha permesso di partecipare anche alla gara Relay a coppie (due uomini e 2 donne per squadra) – prosegue Usai - con ulteriore perdita di punti e divertimento. Ci attende ora una pausa meritata, anche se in realtà è proprio adesso che i giochi si fanno più tosti. Istedda con Canottieri Ichnusa infatti guardano al campionato mondiale di ottobre a Sabaudia».

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