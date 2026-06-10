Beach Soccer, un super Cagliari nella seconda giornata della Euro Winners CupVittoria per 25-0 sulle padrone di casa dell’ACD O Sotao
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Dopo il 3-6 subito alla prima giornata, il Cagliari Beach Soccer dilaga contro le padrone di casa dell'ACD O Sotão con un perentorio 25-0. Successo di prestigio per le sarde campionesse d'Italia che riscattano la sconfitta all'esordio contro Cadizfornia nell'Euro Winners Cup di scena a Nazaré in Portogallo.
Cinque le reti nel primo tempo, seguite da ulteriori dodici nella seconda frazione e condite da altre sette nel tempo finale. Alle due autoreti nel totale, la giostra di gol conta le marcature di Saggion, Varvara, Luana Potiguar, Neine, Yu, Privitera e Iliano. Spazio ora alla prossima sfida di scena oggi alle 13:45 italiane contro le ragazze del Marseille BT, gara valida per l'ultima giornata del girone.