Il futuro del calcio sardo passa anche dai giovani talenti che, nonostante la giovanissima età, riescono già a lasciare il segno tra i grandi.

È il caso di Leonardo Laudi, promettente difensore classe 2009 dell’Azzurra Monserrato, protagonista di una stagione straordinaria al suo esordio in Prima Categoria.

Fin dalle prime apparizioni con la maglia dell’Azzurra, Laudi ha messo in mostra qualità tecniche, carattere e una personalità fuori dal comune, dimostrando di poter competere con giocatori più esperti senza alcun timore. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l’attenzione di numerose società di categoria superiore.

Secondo indiscrezioni, sul giovane difensore sarebbero già piombati diversi club importanti del panorama regionale. Tra le società che seguono con interesse il suo percorso figurano Villasimius, Atletico Cagliari, Pirri, Sant’Elena e Decimo 07, oltre ad altre realtà di Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria pronte a investire su uno dei prospetti più interessanti del calcio isolano.

Arrivato all’Azzurra Monserrato dopo l’esperienza maturata con la Ferrini Cagliari, Laudi ha continuato il proprio percorso di crescita confermando tutte le aspettative. Nelle giovanili blucerchiate si era già distinto per leadership e maturità, ricoprendo anche il ruolo di capitano per due stagioni consecutive.

Difensore moderno e polivalente, può essere impiegato sia come terzino destro sia come centrale in una difesa a tre. Le sue principali qualità sono la lettura del gioco, il senso della posizione e le spiccate capacità tattiche, caratteristiche che gli consentono di interpretare più ruoli con grande efficacia.

Oltre alle doti difensive, Laudi possiede anche un notevole fiuto per il gol. Due stagioni fa ha realizzato ben nove reti, un bottino eccezionale per un difensore, frutto della sua abilità negli inserimenti e della pericolosità sulle palle inattive.

Il suo percorso di crescita è stato impreziosito dalla partecipazione al prestigioso Torneo delle Regioni 2024 con la rappresentativa sarda, esperienza che lo ha consacrato tra i migliori prospetti della sua annata a livello regionale.

Il profilo di Leonardo Laudi è reso ancora più interessante dalla sua versatilità anche fuori dal campo. Oltre a essere un calciatore, è infatti arbitro AIA in attività e pratica atletica leggera, disciplina nella quale ha ottenuto importanti risultati a livello regionale, dimostrando grande dedizione allo sport in tutte le sue forme.

Da sottolineare anche la prestigiosa esperienza vissuta nel 2023, quando ha partecipato a un camp ufficiale del Real Madrid presso il centro sportivo di Valdebebas. Un’opportunità conquistata dopo aver vinto le fasi nazionali del Clinic Camp, che gli ha permesso di confrontarsi con metodologie di allenamento di altissimo livello e di arricchire ulteriormente il proprio bagaglio tecnico e umano.

Le numerose richieste ricevute nelle ultime settimane confermano il valore di un ragazzo che, passo dopo passo, sta costruendo un percorso importante. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma una cosa appare certa: il nome di Leonardo Laudi continuerà a far parlare di sé nel calcio sardo.

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