Serie C, gli spareggi promozioneTc70 Oristano e Tc Alghero nel maschile, ancora le algheresi nel femminile, sono le tre squadre sarde impegnate nel tabellone nazionale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tc70 Oristano e Tc Alghero nel maschile, ancora le algheresi nel femminile, sono le tre squadre sarde impegnate nel tabellone nazionale del campionato di Serie C di tennis a squadre.
L'andata si disputa domenica 14 giugno, il ritorno sette giorni dopo.
Gli oristanesi esordiscono a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, mentre gli algheresi volano a Roma, sui campi del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo.
Il Tc Alghero femminile inizia da Bari, sui campi della Società Angiulli.
In palio, la promozione in Serie B2.
Tabellone maschile:
Mutti & Bartolucci Tennis Clinic-Tc70 Oristano (ore 9)
Reale Circolo Canottieri Tevere Remo-Tc Alghero.
Tabellone femminile:
Società Angiulli Bari-Tc Alghero (ore 9).