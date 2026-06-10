Barisardo, torneo giovanile ‘L'Orto di Eleonora’: vince il SimbaCompetizione organizzata dalla Cos, impegnata nella promozione del calcio giovanile
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Il Simba ha vinto la seconda edizione del torneo giovanile di calcio "L'Orto di Eoleonora", organizzato dalla Cos, con la partecipazione di squadre di diverse parti dell'Isola Il Smba si è imposto davanti al Carbonia e al Pirri. In un comuicato della Cos Ogiastra Sarrabus-si legge che sono state «due giornate di sport, passione e divertimento che hanno animato il campo di Barisardo, gremito di ragazzi, famiglie e appassionati. Il torneo ha visto protagonisti i Giovanissimi provenienti da tutta la Sardegna in un clima di grande entusiasmo e fair play.
L'energia, il sorriso e la 𝐯𝐨𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 dei ragazzi hanno regalato uno spettacolo straordinario, dentro e fuori dal campo, confermando ancora una volta i valori più autentici dello sport. Una splendida conclusione per una stagione ricca di emozioni, crescita e soddisfazioni».
La Cos oltre a giocare la Serie D, come è noto è impegnata a divulgare il calcio giovanile in tutta l'Ogliastra. Alcuni giovani hanno esordito anche in prima squadra.