Qualche settimana fa era arrivato l’annuncio della conferma dell’allenatore, Fabrizio Bicio Miceli, ora il Gruppo Sportivo Abbasanta, compagine che prenderà parte al torneo di Prima Categoria, comunica ufficialmente anche la definizione dello staff tecnico per la stagione calcistica 2026/2027.

Accanto a mister Miceli, che in passato ha allenato anche Tonara, Aritzo, Ovodda, Meana Sardo e Busachese, arriva la conferma ufficiale di Alessandro Frogheri, che sarà l’allenatore dei portieri.

La novità, invece, è rappresentata dall'arrivo di Alessandro Cocco, classe 1991, di Meana Sardo, che avrà il ruolo di preparatore atletico e vice allenatore per la prossima stagione.

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