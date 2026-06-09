Messi da parte i libri per le vacanze estive, prendono il via i corsi della Scuola vela “Paolo Emilio Zoagli” dello Yacht club Alghero. Istruttori e collaboratori sono pronti ad affrontare una nuova stagione estiva che sarà, come ogni anno, ricca di esperienze in mare e appuntamenti collaterali.

E' ancora possibile iscriversi ai vari corsi che si rivolgono a bambine e bambini dai 6 anni in su.

Grazie all’ampio parco vele, ogni iscritto avrà la possibilità di cimentarsi al meglio delle sue potenzialità e apprendere tutto ciò che è inerente all’andar per mare. Gli iscritti saranno sempre seguiti da istruttori e staff esperti che li accompagneranno nelle varie uscite e lezioni teoriche nella sede dello Yacht club Alghero sul molo Catardi, al Porto.

E' anche possibile effettuare una prova gratuita (basterà solo sostenere il costo della tessera Fiv che è pari a 10euro).

Per ulteriori informazioni, si può contattare la segreteria YcA telefonando ai numeri 079/952074 o 331/1532788, oppure l’istruttore YcA Riccardo Celotto al numero 349/7419860.

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