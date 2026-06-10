Dopo sei anni giocati tra la Serie D e l'Eccellenza, Carlo Piga e Simone Ravot lasciano la maglia dell'Atlertico Uri. Un distacco sottolineato dalla società che in un comunicato scrive che «è difficile trovare le parole giuste per salutare due ragazzi che hanno indossato la nostra maglia con passione vera, orgoglio, cuore e rispetto».

Nel comunicato, si legge anche: «Grazie per tutte le battaglie affrontate insieme, per non aver mai mollato di un centimetro, per il sudore, la grinta e l’attaccamento dimostrato in ogni allenamento e in ogni partita.

Avete dato tanto alla nostra squadra, dentro e fuori dal campo, lasciando un segno indelebile e importante nel nostro percorso siete stati sempre un esempio per tutti i nostri tesserati. La maglia si cambia, i ricordi restano. A Simone e Carlova il nostro più sincero grazie per questi sei anni condivisi insieme».

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