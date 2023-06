Tutto pronto a Olbia per il Mondiale di aquabike. I campioni delle moto d’acqua tornano nel capoluogo gallurese per la quinta volta, e lo fanno, quest’anno, per la prima tappa del campionato 2023.

Da venerdì a domenica, i fuoriclasse della disciplina si sfideranno nello specchio di mare antistante i moli Brin e Bosazza; in gara 130 piloti provenienti da 20 Nazioni, e tra questi tutti i “big” italiani che si confronteranno nelle categorie Ski Division Gp1, Gp2, Gp3, Gp4, Ski femminile Gp1, Runabout Gp1, Gp2, Gp4, Gp4 femminile e Freestyle.

«Anche quest’anno Olbia si conferma location privilegiata per le moto d’acqua: tra i punti forti della tappa, la prima di tre, la preparazione e la consolidata esperienza degli organizzatori, per una prova che si preannuncia ricca di contenuti tecnici, agonistici e spettacolari», dichiara Vincenzo Iaconianni, presidente della Federazione Italiana Motonautica, che insieme all’Asd Aquabike Olbia e all’Aquabike Promotion Ltd organizza l’evento sotto l’egida della Federazione Internazionale Motonautica.

Giovedì le iscrizioni, da venerdì le gare: il Mondiale si concluderà intorno alle 19 con la premiazione dei vincitori.

