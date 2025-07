Cambio al vertice della Uil Sardegna: Fulvia Murru è stata eletta nuova segretaria regionale del sindacato. Operatrice sanitaria, 50 anni, con una laurea in Scienze politiche e una in Scienze infermieristiche, Murru è da vent’anni attiva nel mondo sindacale e ricopriva il ruolo di segretaria nazionale della sanità pubblica. Succede a Maria Francesca Ticca e guiderà una segreteria interamente al femminile, composta da Elena Carta e Carla Meloni. L’elezione è avvenuta all’unanimità. Nominato anche il nuovo tesoriere regionale: si tratta di Giovanni Maria Cuccu

Murru torna a Cagliari dove aveva rivestito l'incarico di segretaria regionale della Funzione pubblica, dopo quattro anni. «Affronto questo incarico con tante emozioni - ha detto - . È una sfida importante, i temi che dobbiamo rilanciare sono tanti: dall'industria, dall'edilizia sostenibile, dal sistema scolastico, alla desertificazione. Abbiamo un sistema della mobilità che non funziona non solo dall'Isola verso il continente ma anche per la mobilità interna».

Secondo la nuova segretaria è arrivato il momento di fare autocritica «il sindacato si metta a disposizione della parte politica per trovare insieme soluzioni condivise - ha detto Murru - è il momento della partecipazione. Chiederemo alla Giunta regionale un cronoprogramma degli interventi per risolvere i temi in maniera efficace , basta parole occorrono fatti». Secondo la nuova segretaria della UIL bisogna affrontare subito «il tema della sanità perché abbiamo un sistema sanitario e sociale in Sardegna che non funziona: lunghe liste d'attesa, ospedali pieni. Bisogna investire e dare ai sardi il sistema sanitario e sociale che si meritano».

(Unioneonline)

