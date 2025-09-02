Passare il turno in Coppa Italia non rientrava, forse, tra gli obiettivi dell’Olbia, ma il 5-0 subito dall’UniPomezia domenica fa riflettere innanzitutto per il pesante passivo e gli errori commessi. «È stata una partita difficile, com’era preventivabile, soprattutto per le nostre condizioni: sono appena 20 giorni che lavoriamo, e gli errori che sono stati fatti sono dettati da questa scarsa condizione. Qualcosa sui gol presi si poteva evitare, ma in questo momento ci può stare tutto», ha spiegato a fine gara il tecnico dei bianchi Giancarlo Favarin.

«C’è tanto su cui lavorare dal punto di vista tattico e individuale, però la squadra ha dato tutto», ha aggiunto l’allenatore. «La condizione fisica non dev’essere un alibi, ma è chiaro ci vuole ancora un po’ per mettere in piedi una squadra con più forza e intensità, e mi aspetto dei nuovi arrivi». Il tutto mentre all’orizzonte si staglia il prossimo impegno: la prima giornata del campionato di Serie D, nella quale l’Olbia affronterà in trasferta l’Albalonga reduce dal 2-0 al Sora in Coppa Italia.

Per allora i galluresi avranno guadagnato qualcosa sul piano fisico, mentre sul fronte mercato tutto tace. Da oggi, e fino alla fine del mese, si potrà pescare solo tra i dilettanti, poi tra gli svincolati, ma le casse dell’Olbia non promettono nulla di buono. La fase di transizione societaria successiva al passo indietro di SwissPro non sarà di breve durata, così le speranze sono riposte nel fondo di sostegno creato ad hoc per finanziare la stagione finché il club non avrà un nuovo proprietario e risorse certe su cui contare.

Nel frattempo, domenica si torna in campo, e Favarin dovrà fare con quello che ha. «Cerchiamo di fare tesoro degli errori fatti a Pomezia per preparare al meglio la partita», ha provato a rilanciare dopo la sfida di Coppa Italia. E sarebbe già qualcosa.

