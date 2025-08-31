Dopo il Monastir, tocca all’Olbia salutare la Coppa Italia di Serie D per mano dell’UniPomezia. Bianchi sconfitti 5-0 questo pomeriggio al termine della sfida valida per il primo turno, nonché prima gara ufficiale della stagione per la squadra di Giancarlo Favarin, che nel pesante passivo ci mette del suo.

Al Comunale di Pomezia i padroni di casa passano in vantaggio dopo 5’ su rigore con Mokulu, l’autogol di Islam al 42’ vale il 2-0 all’intervallo e a inizio ripresa il Pomezia si porta sul 3-0 con Peluso. Il pokerissimo lo confezionano i neo entrati Della Pietra e Okojie, e a 20’ dal triplice fischio la pratica per i romani è già archiviata.

Quanto ai galluresi, non resta che fare tesoro della trasferta laziale di oggi per preparare al meglio la prossima: domenica, infatti, l’Olbia affronterà l’Albalonga a domicilio per la prima giornata di campionato.

