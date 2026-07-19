Il Buddusò parteciperà regolarmente al prossimo campionato di Promozione, con una nuova dirigenza. Una settimana fa si è risolta la crisi societaria, con il passaggio dal gruppo guidato da Stefano Chiavacci a un nuovo direttivo che – come ufficializzato oggi – fa capo a Lino Collu, nominato presidente lo scorso 15 luglio. Nella scorsa stagione, in Eccellenza, era arrivata la retrocessione dopo i playout contro il Santa Teresa.

«La paura e l’ansia di perdere tutto si sono trasformate in coraggio», comunica il Buddusò con una nota dove riepiloga quanto avvenuto negli ultimi mesi. «Questa svolta è stata possibile grazie a una mobilitazione di cuore e di identità. Da una parte, chi ha onorato la maglia sul campo per anni; dall’altra, i tifosi, che non hanno mai smesso di fare sentire la loro voce e, non ultimo, il contributo fondamentale di chi, pur vivendo lontano dal paese, ha voluto dare il proprio supporto». In vista del futuro, «l’obiettivo è svolgere un buon lavoro con costanza ed entusiasmo».

Dall’assemblea pubblica dello scorso 11 luglio è emerso come – assieme a Collu – nel nuovo gruppo dirigente del Buddusò faccia parte l’ex sindaco Giovanni Satta, fratello dell’attuale primo cittadino. «Al momento possiamo assicurare l’iscrizione al campionato di Promozione e garantire l’assoluta continuità del nostro settore giovanile, mettendo i nostri ragazzi al centro del progetto», aggiunge la società. «Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento alla dirigenza uscente per il lavoro svolto negli ultimi anni durante i quali il Buddusò ha conquistato i campionati di Prima Categoria e Promozione fino al ritorno in Eccellenza».

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