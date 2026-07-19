L'ASD Airone Mandas ha conquistato uno straordinario terzo posto al Trofeo Mediterraneo, prestigioso torneo internazionale disputato a Lloret de Mar, in provincia di Girona, in Spagna. La manifestazione, organizzata dalla Travel Sports San Jaime con la collaborazione della Federació Catalana de Futbol, ha riunito sessanta squadre provenienti da Italia, Francia, Olanda, Portogallo, Arabia Saudita, Argentina, Malta e da diverse regioni spagnole, tra cui Catalogna e Castiglia e León. L'Airone ha partecipato nella categoria Allievi, riservata ai ragazzi nati dal 1° gennaio 2009, distinguendosi per qualità di gioco e carattere.

Nel girone eliminatorio i giovani mandaresi hanno superato anche i padroni di casa del Lloret de Mar, cedendo soltanto al Burgos in una partita fortemente condizionata dall'espulsione di due giocatori, che ha costretto la squadra a terminare l'incontro in nove uomini. «Al di là del risultato finale, che naturalmente fa sempre piacere, è importante per i ragazzi confrontarsi con società provenienti da tanti Paesi diversi rappresenta un'importante occasione di crescita sportiva e umana», sottolinea il consigliere comunale con delega allo Sport, Maurizio Pisano.

Grande soddisfazione anche nelle parole del responsabile della società, Paolo Uccheddu, che evidenzia il valore di un traguardo costruito nel tempo: «Concludiamo questa avventura con un terzo posto che ci rende immensamente orgogliosi. Rimane un pizzico di amarezza perché la finale ci è sfuggita davvero per un soffio, ma i ragazzi hanno dimostrato sul campo di meritare di giocarsela. Hanno affrontato squadre di altissimo livello, molte con settori giovanili professionistici, senza mai tirarsi indietro, lottando con personalità, sacrificio e qualità. Questo bronzo è il premio per il lavoro di un'intera stagione, per gli allenamenti, i sacrifici delle famiglie e l'impegno di tutto lo staff. Tornare a casa come migliore squadra italiana del torneo significa aver scritto una pagina importante della storia dell'Airone e aver rappresentato con orgoglio Mandas e la Sardegna».

La società sportiva di Mandas conferma la qualità del lavoro svolto nel settore giovanile, portando il nome del paese e della Sardegna oltre i confini nazionali e dimostrando come programmazione, passione e continuità possano tradursi in risultati di assoluto rilievo.

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