Ufficializzati altri due colpi in casa Santa Giusta, formazione che nella prossima stagione sarà impegnata nel campionato di Prima Categoria. La compagine lagunare, infatti, ha reso noto gli innesti di Luca Sireus e Jacopo Pinna.

Sireus, ex Simaxis, è un elemento di esperienza e grinta, mentre Pinna, è un difensore, nella scorsa stagione punto di forza della San Marco Cabras.

Nelle scorse settimane il Santa Giusta, che sarà guidato in panchina da Gianni Lutzu, tecnico della salvezza, aveva già annunciato gli arrivi del portiere Andrea Carta (dal Samugheo) e dei centrocampisti Mattia Fadda (anche lui ex Samugheo) e Mirko Soddu (dal C.R. Arborea).

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