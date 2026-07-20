Un nuovo centrocampista per il Gonnosfanadiga: arriva Andrea PittauIl classe 1999 reduce da una stagione divisa tra la Villacidrese, in Promozione, e il Libertas Barumini in Prima Categoria
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Colpo a centrocampo per il Gonnosfanadiga che ufficializza l'arrivo di Andrea Pittau. Il classe 1999 reduce da una stagione divisa tra la Villacidrese, in Promozione, e il Libertas Barumini in Prima Categoria, si unisce al roster di Sergio Pice per la prossima annata biancoverde. Per Pittau, cresciuto proprio a Villacidro, una carriera passata tra Promozione Prima Categoria con le maglie, tra le altre, di Orrolese, Gioventù Samassi, Monreale e Guspini.
Sui social la società scrive: "BENVENUTO ANDREA PITTAU! Centrocampista classe '99, Andrea porta con sé un buon bagaglio di esperienza maturato nei campionati di Promozione con Guspini e Villacidrese, impreziosito dall’ultima parte di stagione disputata l'anno scorso con il Barumini. Giocatore di buona tecnica, si distingue per intensità e capacità di corsa. Siamo certi che il suo contributo sarà fondamentale per affrontare al meglio la nuova stagione".