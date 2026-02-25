Nazionale Open Femminile, coach Origlio dirama l’elenco delle convocateConvocate le due cestiste “sarde” Ludovica Sammartino della Dinamo Women e Silvia Nativi della Virtus Cagliari
Due convocate delle squadre sarde e una terza come riserva a casa. Il coach Agostino Origlio ha diramato l'elenco delle convocate per il raduno della Nazionale Open Femminile.
Tra le 12 convocate ci sono pure Ludovica Sammartino, alla della Dinamo Women, e Silvia Nativi, che partecipa al campionato di A2 con la Virtus Cagliari. Le atlete si ritroveranno presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma dal 9 all’11 marzo.
Tra le riserve a casa un'altra giocatrice della squadra sassarese, Ashley Egwoh.
Il Presidente della Fip regionale Tore Serra e tutto il Comitato Sardegna si complimentano con le ragazze per il prestigioso traguardo.