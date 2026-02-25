Tempo di semifinali di Coppa Italia nel torneo di Promozione regionale di calcio. Tra le “magnifiche 4” sarà impegnata anche un’oristanese, l’Arborea, alle 16, al “Gino Neri”, contro il Castiadas per la sfida di andata delle semifinali.

Il percorso. L’undici allenato da Maurizio Firinu, che nemmeno due settimane fa ha sostituito in panchina Nicola Battolu, arriva all’appuntamento dopo un percorso di Coppa nel quale ha eliminato la Tharros nel primo turno, agli ottavi il Terralba e ai quarti il Tonara. Contro terralbesi e tonaresi una qualificazione giunta dopo la vittoria ai calci di rigore. Il Castiadas, invece, nell’ordine, ha avuto la meglio su Baunese e Cannonau Jerzu nel triangolare del primo turno, su Selargius negli ottavi e Uta ai quarti.

La situazione. I padroni di casa arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta interna in campionato contro il Selargius (1-2), mentre gli ospiti hanno battuto nell’ultimo impegno la Tharros, per 0-1, espugnando il Comunale di Oristano e occupano la quarta posizione in classifica. Il fischio di inizio è previsto alle 16 e la sfida sarà arbitrata dal signor Francesco Orrù di Cagliari (assistenti Mirko Pili e Giuseppe Puddu di Oristano).

