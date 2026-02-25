Un campionato, quello d’Eccellenza, che non trova un padrone. La Nuorese non ha fatto in tempo a gioire per il primo posto riconquistato due turni fa, facendosi scavalcare al primo posto dall'Ossesse. Fatale ai barbaricini la sconfitta per 3-0 con l'Ilva, ora al secondo posto con la stessa Nuorese con rimasta ferma a 40 punti, a due dalla nuova capolista, ancora imbattuta dopo 22 gare, con dieci vittorie e 12 pareggi.

Davvero tanti nonostante la capolista disponga dell'attacco più forte del campionato con 36 gol fatti. Il Tempio vincendo lo scontro diretto col Lanusei, si è portato a 37 punti, a tre dalle seconde, due punti in più del Lanusei , tre in più dell'Uri. Un campionato all'insegna dell'incertezza con nessuna squadra riuscita finora a prendere la larga. In questo quadro è davvero difficile fare pronostici. In coda, è grande la sofferenza del Sant'Elena, ultima a 14 punti, col peggiore attacco del torneo (17 reti fatte) e con la peggiore difesa (41 i gol incassati).

In sofferenza anche la Ferrini Cagliari, penultima con 22 punti. Il terzultimo posto è del Tortolì, raggiunto grazie ai tre punti conquistati nell'ultima trasferta di Calangianus.

