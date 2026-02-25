Nella suggestiva cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi, alle porte di Torino, si è disputato il Campionato Nazionale di Canicross nelle giornate del 21 e 22 febbraio. Un appuntamento atteso dagli appassionati della disciplina, che ha visto atleti e cani provenienti da tutta Italia confrontarsi su un tracciato tecnico e impegnativo.

Il percorso, immerso nel parco storico della residenza sabauda, misurava 5,4 chilometri nella giornata di sabato, mentre domenica è stato accorciato a 4,7 chilometri per garantire maggiore sicurezza e fluidità di gara. Fondo misto, tratti veloci alternati a sezioni più tecniche: un banco di prova completo per atleti e compagni a quattro zampe.

Tra i protagonisti, una nutrita rappresentanza sarda che ha saputo distinguersi per determinazione e qualità tecnica.

Federico Serra, in gara con Giorgino (Jack Russell), ha chiuso con una media di 4’30”/km. Una prestazione generosa, condizionata dalla taglia ridotta del cane, che per caratteristiche fisiche non può garantire un apporto di traino significativo su distanze medio-lunghe. Nonostante ciò, la coppia ha affrontato la competizione con grinta e spirito sportivo.

Ottima prova per Giuseppe Pirisi con Nyx, che ha conquistato il secondo posto nella categoria Veterani 2 uomini (50-59 anni), laureandosi vice campione nazionale. Determinante la performance dell’ultima giornata, chiusa con una media di 3’27”/km, ritmo di assoluto livello che gli ha permesso di salire sul podio tricolore.

Da sottolineare inoltre la prova di Italo Orrù con Aksel, unico partecipante nella categoria Veterani 3 (oltre i 60 anni). Il regolamento prevede un minimo di tre atleti per l’assegnazione del titolo nazionale, motivo per cui la categoria non ha potuto attribuire il campionato. Tuttavia, Orrù ha firmato una prestazione di alto profilo, chiudendo tra i Top 10 assoluti maschili con una media di 3’32”/km, a conferma di una competitività che supera i limiti anagrafici.

Il Canicross in Sardegna continua a crescere grazie al lavoro delle associazioni attive sul territorio: Canix per l’area di Cagliari, DIMP a Serramanna e Zomi per la zona di Olbia. Realtà che non si limitano all’attività agonistica, ma promuovono anche passeggiate ed escursioni con i cani, sviluppando il settore del Dog Trekking e favorendo una cultura sportiva basata sul benessere animale e sulla condivisione.

Il Campionato di Stupinigi ha confermato non solo l’alto livello tecnico degli atleti italiani, ma anche la crescita di un movimento che unisce sport, natura e rapporto uomo-cane. E la Sardegna, ancora una volta, ha dimostrato di poter dire la sua ai massimi livelli nazionali.

