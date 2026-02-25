Masainas. Alla rete straordinaria di Achenza fa seguito quella di Curreli: termina 1-1 la gara di recupero del girone B di Prima categoria fra la capolista Atletico di Masainas i carlofortini della Verde Isola , in piena ripresa dopo un inizio di stagione tormentato. I Sulcitani sono passati in vantaggio con un meraviglioso gol di Achenza, non nuovo a prodezze di questo tipo, a inizio ripresa. La Verde Isola, benché in formazione rimaneggiata, agguanta il pari con l'inossidabile Curreli. L'atletico resta in cima alla classifica e la Verde Isola consolida una posizione molto incoraggiante quasi a ridosso delle grandi. La gara era stata rinviata per ben due volte a causa del maltempo e le allerta meteo.

