L’attesa è finita, domani e domenica il circuito “Le Dune” di Riola Sardo ospiterà, per il sesto anno consecutivo, l’MxGp della Sardegna, quarto round del Campionato del Mondo di Motocross Fim. Dopo aver fatto tappa in Argentina, Spagna e Svizzera, il circus iridato è sbarcato sul circuito oristanese, tracciato sabbioso di 1750 metri su cui si daranno battaglia i migliori specialisti della disciplina. La manifestazione organizzata dal Motoclub Motorschool Riola con il supporto della Regione Sardegna prevederà ben 4 categorie: la MxGp e la Mx2, rispettivamente classe regina e cadetta del mondiale, e gli Europei Emx125 e Emx250, in cui gareggeranno i migliori giovani dai 13 ai 18 anni del Vecchio Continente.

I protagonisti. In MxGp 31 i piloti al via, tra cui gli ufficiali delle factory Yamaha (Gajser e Renaux), Honda (Herlings, Vialle e Fernandez), Ducati (Vlaanderen, Seewer e Bonacorsi), Kawasaki (Febvre, campione in carica, e Jonass), Ktm (Coenen e Adamo), Fantic (Forato e Van Doninck), Husqvarna (De Wolf), a cui si sommano tutti i team privati e Triumph e Beta. Tra i 27 della cadetta Mx2 anche gli italiani Lata, Zanchi, Rossi e Ruffini. Nell’Europeo, 55 piloti in Exm250 e 50 in Emx125.

Previste dirette in tutto il mondo (in Italia domenica live su Eurosport 2 e in differita alla Rai), biglietti disponibili in prevendita online e al botteghino del circuito.

Il programma di domani prevede, dalle 7.30, libere e qualifiche e, nel pomeriggio, gara1 di Emx125 (ore 15), gara1 di Emx250 (15.45), Qualifying Race di Mx2 (16.35) e Qualifying Race MxGp (17.25). Domenica la giornata più intensa, con gara2 di Emx125 (9.40) e di Emx250 (11.30), seguita dai warmup di Mx2 (10.25) e di MxGp (10.45). Si proseguirà con gara1 Mx2 (13.15) e MxGp (14.15) e gara2 Mx2(16.10) e MxGp (17.10).

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