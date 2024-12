Sole tre gare ancora al giro di boa ma è già tempo di primi bilanci in casa Monastir. La squadra di Eccellenza allenata da Marcello Angheleddu prosegue con il suo ottimo campionato e attualmente continua a mantenere la testa della classifica, condividendo il primo posto con il Budoni.

Domenica scorsa, dopo una partita folle contro il Calangianus, soprattutto nei minuti finali, è arrivata la prima sconfitta per i biancoblù (0-1) dopo 1000 minuti esatti di imbattibilità, ma nonostante i tre punti persi la vetta rimane bella salda. Protagonista assoluto dell'ultimissima fase di gara è stato sicuramente il portiere Riccardo Daga, scuola Cagliari ed ex pilastro della Primavera al tempo allenata da Max Canzi che, dopo aver visto la sua porta violata per la seconda volta in stagione, ha sfiorato la rete del pareggio con un gran colpo di testa su calcio d'angolo stampatosi sulla traversa. Resta dunque l'amaro in bocca per un pari sfumato per pochissimo, anche se l'estremo difensore non nasconde la delusione per aver subito gol: «Per me pesa di più il gol subito. Per la traversa dispiace solo che se fosse entrata magari andavamo via con un punto», afferma.

Dato il mercato fatto fin dall'estate dal patron Marco Carboni, era abbastanza prevedibile una buona annata da parte del Monastir, ma tenendo conto delle insidie che il campionato di Eccellenza presenta, non ci si sarebbe sicuramente aspettati, fin dalle prime battute, una stagione a questi livelli. La soddisfazione per i traguardi che si stanno raggiungendo è palpabile ma l'estremo difensore resta con i piedi per terra: «All'inizio non ci siamo prefissati obbiettivi o fatti idee su come sarebbe andata la stagione», dice Daga. «Ci siamo semplicemente messi sotto seguendo le idee di gioco del mister cercando tutti insieme di applicarle fin da subito in campo. Poi tutti i risultati a ora ottenuti sono frutto del lavoro. Dobbiamo solo ed esclusivamente pensare a noi, continuare a lavorare come stiamo facendo perché abbiamo uno staff e una società che ci permettono di lavorare serenamente e bene. Sarà il campo a parlare».

Domenica Daga e soci saranno in quel di Ossi per una nuova giornata. Avversario della settimana l'Ossese: «Domenica non sarà una passeggiata. Loro sono una squadra che compete per la parte alta della classifica, si sono anche rinforzati. Noi, come ogni domenica, dobbiamo pensare al nostro percorso e mettere in pratica le cose che ci dice il mister durante la settimana». Il calcio d'inizio è fissato per domenica 8 dicembre, ore 15, al campo sportivo Walter Frau.

Intanto il mercato dilettantistico ha riaperto i battenti e anche in casa biancoblù arrivano i primi movimenti: il difensore Nicola Manca ha risolto consensualmente il contratto, salutando la società monastirese; il difensore Tristan Ganzerli si accasa al Villasimius e il centrocampista Alberto Piras passa in prestito all'Iglesias.

