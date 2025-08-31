Gli atleti sardi si sono messi in evidenza a Meduno, in Friuli Venezia Giulia, in occasione dei Campionati Mondiali Master di corsa in montagna, che si sono conclusi oggi. Ottima prestazione per Mauro Muscas dell’Atletica Sinnai, che ha gareggiato nella distanza più lunga in programma: 35 chilometri con 2.000 metri di dislivello positivo.

«Sono molto soddisfatto del decimo posto nella mia categoria – ha dichiarato Muscas – soprattutto perché ottenuto nella gara regina, la più lunga e prestigiosa tra le tre previste in questi Campionati Mondiali Master. Un grande risultato».

Buone prove anche per gli altri atleti sardi impegnati nella distanza più breve, 15 chilometri con 800 metri di dislivello positivo. Ecco i loro piazzamenti di categoria: Maria Antonietta Lai – 32ª; Efisio Fiorini – 25°; Rudy Cardia – 24°; Marilena Atzeni – 14ª.

