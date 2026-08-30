Si ferma al primo turno il cammino dell'Ossese in Coppa Italia Serie D. Allo stadio "Walter Frau" il Certosa Vigor Campagnano si impone 2-1 in rimonta e conquista il pass per il turno successivo, ribaltando nel finale una gara che i bianconeri avevano indirizzato.

Il vantaggio dei padroni di casa arriva infatti al 29' del primo tempo, con il gol su calcio di punizione di Marco Mainardi, e resiste fino all'intervallo. La partita cambia però nel finale della ripresa: al 42' Barzago trova il pareggio e appena due minuti più tardi, al 44', Cinti completa il sorpasso che vale la qualificazione agli ospiti, arrivati in Sardegna dopo il 3-0 con cui avevano eliminato l'Anzio.

Per l'Ossese resta comunque il segno di un esordio stagionale che ha già fatto storia. La società, alla prima partecipazione in Serie D, aveva superato il turno preliminare il 23 agosto vincendo 1-0 sul campo dell'Aranova, a Fiumicino, grazie alla rete di Tomás Bolzicco: un risultato che aveva portato i bianconeri a essere l'unica sarda in campo nel primo appuntamento ufficiale della stagione. E che aveva regalato al "Walter Frau" una prima volta assoluta, quella di ospitare una gara di Coppa Italia Serie D.

Ora l'attenzione si sposta interamente sul campionato, al via il prossimo fine settimana. L'Ossese esordirà nel girone G domenica 6 settembre contro il Latte Dolce, nel derby sassarese che apre la stagione regolare.

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