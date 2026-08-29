Il primo turno di Coppa Italia Regionale si è aperto con ventiquattr'ore di anticipo. Per accordo tra le società, tre gare inizialmente in programma domenica 30 agosto sono state spostate a sabato 29: due in Eccellenza e una in Promozione. Trattandosi di gare di andata, nessun verdetto è definitivo.

Eccellenza, andata degli ottavi

Atletico Uri–Bonorva 1-1. Botta e risposta tra le due formazioni: alla rete di Mudrinski per i padroni di casa ha risposto Zilli per gli ospiti. Tutto rinviato al ritorno.

Terralba–Villacidrese 0-2. Colpo esterno della Villacidrese nella gara iniziata alle 18.30: in gol Illario, dal dischetto, al 34' del primo tempo e Cannas al 46' della ripresa. Due reti di vantaggio da gestire al ritorno.

Promozione, andata dei sedicesimi

Monte Alma–San Giorgio Perfugas 3-2. Sul comunale "Antonello Canu" di Nulvi, alle 17, cinque gol e vittoria dei padroni di casa, trascinati dalla doppietta di Palmas e dal gol di Medas. Per gli ospiti doppietta di Casu, non sufficiente a evitare il ko: il San Giorgio Perfugas si presenta comunque al ritorno con due reti pesanti da giocarsi. È la gara che apre il girone B.

Domani il resto del programma

Coppa Italia Eccellenza, girone A, 1ª giornata. Domani alle 17 si giocano Calcio Tortolì–Calcio Lanusei 1987 sul "Fra Locci" (M. Virgilio) di Tortolì, Ilvamaddalena 1903–Santa Teresa Gallura sul comunale "Salvatore Zichina" di La Maddalena, Nuorese Calcio 1930–Taloro Gavoi sul comunale di Bono e Villasimius–Iglesias sul comunale "Is Casas" di Villasimius. Chiude il programma alle 18 Alghero–Usinese sul "Pino Cuccureddu" di Maria Pia ad Alghero. Riposa il Calangianus 1905, ammesso direttamente al secondo turno dopo la rinuncia del Tempio.

Coppa Italia Promozione, girone A, 1ª giornata. Tutte e sette le gare si disputano domani alle 17: Antiochense Calasetta–Atletico Masainas allo stadio comunale di Sant'Antioco, Arbus Guspini Costa Verde–Arborea allo stadio "S. Sofia" di Arbus, Cannonau Jerzu–Castiadas sul comunale di Jerzu, CUS Cagliari–Ferrini Cagliari a "Sa Duchessa", Selargius–Vecchio Borgo Sant'Elia sul comunale "Virgilio Porcu" di Selargius, Tharros Oristano–Samugheo allo stadio "Tharros" di Oristano e Uta 2020–Accademia Sulcitana sul comunale "Bascus Argius" di Uta. Riposa il Sant'Elena Quartu, ammesso direttamente al secondo turno dopo la rinuncia dell'Atletico Cagliari.

Coppa Italia Promozione, girone B, 1ª giornata. Dopo l'anticipo di Nulvi, domani alle 17 tocca a Bosa–Thiesi al Campo Italia di Bosa, Li Punti Calcio–Campanedda sul comunale di Li Punti a Sassari e Luogosanto–Arzachena Calcio C.S. sul comunale "Luigi Lacu" di Luogosanto. Alle 18 scendono in campo Buddusò–Ozierese 1926 sul comunale "Borucca" di Buddusò, gara che si disputa a campi invertiti rispetto al programma originario, Coghinas Calcio–Castelsardo sul comunale di Santa Maria Coghinas e Fonni Calcio–Ovodda sul comunale "Giuseppe Mulas" di Fonni. Completa il quadro il posticipo di mercoledì 2 settembre alle 20: Macomerese–Macomer Calcio allo stadio "Scalarba" di Macomer.

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