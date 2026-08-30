Prima gara della stagione e prima vittoria per il Latte Dolce che ha espugnato il campo del Budoni con la rete dell'attaccante Di Gianni. Il tecnico Michele Fini ha commentato: "Siamo contenti per il risultato e il passaggio di turno, abbiamo affrontato un Budoni già in salute che nella prima parte di gara ci ha messo in difficoltà, siamo stati bravi a reggre col lavoro e il sacrificio".

Nessuna esaltazione però, l'allenatore biancoceleste lo ha chiarito: "Il risultato non cambia i programmi: dobbiamo lavorare, correggere gli errori e le problematiche avute durante la partita. Dobbiamo continuare ad allenarci con lo spirito che serve per salvarci".

Questa è la settimana che porta al campionato: domenica la squadra sassarese giocherà sul campo dell'Ossese. Mister Fini ha detto "Sarà una settimana intensa per arrivare pronti alla prima di campionato".

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