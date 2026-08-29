Una serata tinta di “rossoblù”, con atleti, staff tecnico e dirigenza del Porto Torres Calcio, tutti sul palco di piazza Garibaldi, location preferita ormai da qualche anno, per la presentazione ufficiale al pubblico di un potente gruppo di lavoro che si appresta ad avviare la stagione 2026-2027. Dalla piazza gremita al cuore di ogni tifoso, ieri sera al “Rosso blu Day” la presentazione del Settore giovanile, della Scuola calcio e l’annuncio della nuova composizione della Prima squadra impegnata nel campionato di Prima categoria, con 24 giocatori, alcuni nuovi ingressi ma anche un ritorno di atleti di esperienza, accompagnati dal mister Luca Calledda, riconfermato alla guida della formazione.

Rientrano in squadra il difensore Giuseppe Valenti insieme al centrocampista Francesco Occulto, e ancora i difensori Luca Bisaglia e Oliver Caria, Federico Sanna, l'attaccante Christian Nemore, il centrocampista Giacomo Pinna, l'attaccante Marco Soru, il centrocampista Riccardo Rizzo. Figurano nella formazione anche i centrocampisti Simone Frau e Giovanni Mura, l'attaccante Cristiano Budroni, il confermato portiere Gabriele Falchi, il difensore Nicola Cossa, il portiere Mario Iacomino, il difensore Alessandro Fanari, l'attaccante Gabriele Pistidda, il difensore Giovanni Perinu, il centrocampista Patrick Pisano, il bomber Riccardo Canessa, il centrocampista Davide Libi, il difensore Alessio Mognato, l'attaccante Nicolò Carrozzi, il difensore Federico Bassanetti. Sul palco del “Rosso Blu Day” anche l’intero organigramma del Porto Torres Calcio, compresa la nuova dirigenza e i collaboratori, un gruppo di persone che contano sul sostegno del pubblico e della città per poter affrontare la nuova avventura. Riconfermato il presidente e vice, Matteo Sanna e Salvatore Depalmas, il segretario Stefano Mognato, il direttore sportivo Andrea Sanna, il team manager Vincenzo Pisano, il responsabile del Settore giovanile Stefano Valente, il responsabile tecnico della Scuola Calcio, Antonio Bonetto, il responsabile dirigenziale Antonio Scaramella, oltre ai diversi collaboratori fra cui Andrea Bolelli.

Ad affiancare mister Calledda ci sarà l’allenatore di seconda Giuseppe Meloni, il collaboratore tecnico Stefano Piras, i preparatori atletici della Prima squadra e del Settore Giovanile, Carlo Poggiolo e Daniele Peddio, oltre al preparatore dei portieri Giovanni Casali. «Una dirigenza riconfermata insieme all’allenatore a testimonianza che è stato fatto un ottimo lavoro, con l’obiettivo per la stagione 2026-2027 di migliorare la prestazione in virtù anche dei nuovi ingressi, segnati da alcuni rientri in squadra che ci fanno sperare bene», spiega inlvice presidente della società Porto Torres Calcio, Salvatore Depalmas-. «Ci aspettiamo una buona risposta con la crescita dei ragazzi e con l’arrivo di atleti di esperienza auspichiamo un campionato più forte. Il Settore giovanile ci sta stando molte soddisfazioni: un ragazzo ha fatto i provini con la nazionale e con Pisa Calcio, per noi un risulato che ci rende orgogliosi». La società conta attualmente circa 250 atleti, di cui oltre 200 nel Settore giovanile e Juniores. La serata si è chiusa con successo con la musica live della Dap Band tra la folla di tifosi e atleti.

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