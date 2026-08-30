Si è completata, con l'eccezione di una gara, l'andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Promozione. Quattordici partite disputate tra sabato e domenica, un rinvio e una sfida non giocata: il quadro dice sette vittorie esterne, quattro interne e tre pareggi, con i verdetti tutti rimandati al ritorno.

Girone A

Quattro gol della Ferrini Cagliari a "Sa Duchessa": CUS Cagliari–Ferrini 1-4, con la doppietta di Riep, le reti di Simongini e Boi e il gol dei padroni di casa firmato da Camba.

Successo pieno anche per l'Uta 2020, che batte 3-0 l'Accademia Sulcitana con Melis, Porru su rigore e Serra, e per l'Arborea, vittoriosa 2-0 sul campo dell'Arbus Guspini Costa Verde con Ciarniello e Pibiri. Il Samugheo espugna Oristano per 2-0 contro la Tharros, con le firme di Frau e Fadda.

Cinque gol a Sant'Antioco, dove l'Atletico Masainas si impone 2-3 sull'Antiochense Calasetta: in rete Sabiu su rigore e Cosa per i padroni di casa, K. Congiu, Serra e Milia per gli ospiti.

Di misura il Selargius di Antonio Prastaro, che supera 1-0 il Vecchio Borgo Sant'Elia con Saba, mentre Cannonau Jerzu–Castiadas finisce 0-0.

Non si è invece giocata Atletico Cagliari–Sant'Elena: la rinuncia dell'Atletico Cagliari consegna al Sant'Elena Quartu il passaggio diretto al secondo turno.

Girone B

Il risultato più pesante arriva dal comunale "Borucca": Buddusò–Ozierese 1926 finisce 0-5, nella gara disputata a campi invertiti rispetto al programma originario. Gli ospiti indirizzano tutto con un autogol, poi arrivano le reti di Barzaghi, la doppietta di Fantasia — la prima su rigore — e il sigillo di Passos.

Pareggio in rimonta a Luogosanto, dove l'Arzachena si porta sul doppio vantaggio con la doppietta di Donati prima di farsi riprendere: 2-2 il finale, con il rigore trasformato da Zela e il gol di Delogu per i padroni di casa.

Colpo esterno del Castelsardo, che passa 1-0 sul campo del Coghinas con la rete di Asara, e del Campanedda, corsaro con lo stesso punteggio a Li Punti grazie a Oggiano. Vittoria interna di misura invece per il Bosa, 1-0 al Thiesi con il gol di Fadda, mentre Fonni–Ovodda si chiude a reti inviolate.

Il girone si era aperto sabato con l'anticipo di Nulvi: Monte Alma–San Giorgio Perfugas 3-2, doppietta di Palmas e gol di Medas per i padroni di casa, reti di Grassi e Spano per gli ospiti, che al ritorno partiranno da due gol di scarto.

Completa il quadro il posticipo di mercoledì 2 settembre alle 20, Macomerese–Macomer Calcio allo stadio "Scalarba".

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