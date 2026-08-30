Coppa Italia Serie D: la Cos inaugura il "Mario Todde" vincendo il derby2-1 al Monastir, doppietta di Martins
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La Costa Orientale Sarda inaugura il Circillai "Mario Todde" di Bari Sardo con una vittoria: 2-1 al Monastir nel primo turno di Coppa Italia Serie D e pass per i trentaduesimi del 7 ottobre. Decide la doppietta di Martins nella ripresa.
Nel primo tempo buon avvio del Monastir: Aloia calcia fuori al 14' e alla mezz'ora colpisce il palo, Xaxa si oppone a Belli e Gianoli. Per la Cos, Contini ferma due volte Odianose, mentre Caggiu, davanti al portiere, sceglie un appoggio impreciso per Intinacelli.
All'intervallo Nicola Ruggeri, in panchina al posto dello squalificato Francesco Loi, inserisce Martins e De Luca: dopo cinque minuti l'ex Lanusei sblocca al primo pallone giocabile. Al 34' Collu stende Morrone in area, l'arbitro Fresu di Sassari assegna il rigore ed espelle il difensore, Martins trasforma. In dieci il Monastir accorcia al 42' con Mameli; nel recupero Cos vicina al tris: Morrone colpisce il palo.
Esordio vincente nella nuova casa, ma il derby non finisce qui: domenica prossima le due squadre si ritrovano nella giornata inaugurale del girone G di Serie D.