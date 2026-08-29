Il Latte Dolce supera il primo turno di Coppa Italia Serie D: al "Pasquale Pinna" di Budoni finisce 0-1 e i sassaresi accedono al secondo turno.

La rete che decide il derby arriva al 33' e porta la firma di Di Gianni, entrato in campo al 19' al posto di Sorgente, uscito per infortunio. L'attaccante segna da posizione ravvicinata sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Lo stesso Di Gianni ha l'occasione per il raddoppio al 39', quando Di Giorgio si oppone alla sua conclusione. Il portiere del Budoni è protagonista anche al 54', con una parata sul colpo di testa di Delogu, ancora su calcio d'angolo. Sono le due situazioni più nitide segnalate nel corso della gara.

Nella ripresa Claudio Bonomi cambia quattro uomini tra il 57' e il 78' — dentro Cubeddu per Cassitta, Stampete per Bartolotta, Banse per Privitera e Fall per Ferrari — mentre Michele Fini inserisce Mascia per Pulina al 62' e Belloi per Dumani al 78'. Il punteggio non cambia più.

La formula del turno non prevedeva gare di ritorno: novanta minuti e, in caso di parità, calci di rigore immediati. Il Latte Dolce ha chiuso la qualificazione nei tempi regolamentari, evitando il dischetto. Proprio dai rigori, un anno fa, era passato il Budoni: il 30 agosto 2025, allo stesso punto del percorso, le due squadre si affrontarono al "Vanni Sanna" chiudendo sull'1-1, con i biancoazzurri qualificati per 6-5. Un anno dopo, campo invertito e verdetto ribaltato.

Il cammino in Coppa dei sassaresi riprenderà il 7 ottobre con i trentaduesimi di finale. Prima però c'è il campionato: il girone G parte domenica 6 settembre e il Latte Dolce esordisce contro l'Ossese, mentre il Budoni sarà di scena sul campo della Sarnese.

Il weekend di Coppa delle sarde prosegue domenica: alle 17.30, al Circillai "Mario Todde" di Bari Sardo, la Costa Orientale Sarda ospita il Monastir nel primo atto di un doppio derby; alle 19, al "Walter Frau" di Ossi, l'Ossese affronta il Certosa Vigor Campagnano, reduce dal 3-0 all'Anzio, nella prima gara di Coppa Italia Serie D mai ospitata dall'impianto ossese.

Il tabellino

BUDONI–LATTE DOLCE 0-1

BUDONI: Di Giorgio, Ferrari (78' Fall), Taiappa, Schirru, Putzu, Mauro, Bartolotta (59' Stampete), Cassitta (57' Cubeddu), Ragatzu, Ladu, Privitera (73' Banse). A disposizione: Perotto, Dessena, Addis, Ljubanovic, Gomez. Allenatore: Claudio Bonomi.

LATTE DOLCE: Pedone, Limberti, De Campos, Sorgente (19' Di Gianni), Di Paolo, Piredda, Dumani (78' Belloi), Pinna, Asproni, Pulina (62' Mascia), Delogu. A disposizione: Cherchi, Banti, Ruggiu, Coghetto, Desole, Saddi. Allenatore: Michele Fini.

ARBITRO: Andrea Senes di Cagliari (assistenti Cristian Puddu di Ozieri e Michele Piras di Olbia).

RETE: 33' Di Gianni.

AMMONITI: Taiappa (50'), Dumani (76'), Banse (77'), Limberti (77'), Ragatzu (90'+).

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