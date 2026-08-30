Coppa Italia Eccellenza, l'andata degli ottavi: dilaga l'Alghero, otto gol tra Tortolì e LanuseiSei reti dei catalani all'Usinese, 4-4 nel derby ogliastrino. Tre pareggi per 1-1 e il 2-0 della Nuorese al Taloro. La Villacidrese resta l'unica squadra in trasferta ad aver vinto
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Completata l'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza. Dopo i due anticipi del sabato, il turno si è chiuso oggi con le altre gare in programma: nessuna qualificazione è ancora assegnata, perché il primo turno si decide sui centottanta minuti.
Il risultato più netto arriva da Alghero, dove i padroni di casa travolgono 6-0 l'Usinese: doppietta di Sagardia, doppietta di Barboza e reti di Virdis e Puttolu compongono il passivo più pesante del turno e mettono la qualificazione in cassaforte in vista del ritorno.
Spettacolo in Ogliastra, dove Tortolì e Lanusei chiudono sul 4-4. La sequenza racconta una partita continuamente ribaltata: avanti il Lanusei con un rigore di Usai, poi la rimonta del Tortolì con Serra, Banton e Faye; il secondo penalty di Usai riapre i conti, Lezcano riporta i padroni di casa a due gol di distanza e la doppietta di Campana fissa il pareggio. Tutto in equilibrio, dunque, con otto gol già in archivio.
La Nuorese batte 2-0 il Taloro Gavoi sul comunale di Bono: decide una doppietta di Sousa, che vale ai barbaricini due reti di margine da difendere.
Tre gare si chiudono in parità sull'1-1. All'Ilvamaddalena non basta il vantaggio ospite di Braga per il Santa Teresa Gallura: il pareggio dei padroni di casa arriva su autorete di Del Vecchio. Stesso punteggio a Villasimius contro l'Iglesias, mentre nell'anticipo del sabato Atletico Uri e Bonorva si erano già divise la posta con le reti di Mudrinski per i padroni di casa e di Zilli per gli ospiti.
L'altro anticipo aveva invece premiato la Villacidrese, corsara 2-0 sul campo del Terralba con il rigore di Illario al 34' del primo tempo e il gol di Cannas al 46' della ripresa: al momento è l'unico successo esterno del turno.
Non si è invece giocata Calangianus–Tempio: la rinuncia del Tempio alla manifestazione ha consegnato al Calangianus 1905 il passaggio diretto al secondo turno.