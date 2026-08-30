L’Esperia Cagliari chiama a raccolta il proprio pubblico. In attesa di completare il mercato con un’ala straniera di spiccate doti realizzative, il club ha aperto la campagna abbonamenti per il campionato di Serie B Interregionale 2026/27.

«Cagliari alla ribalta» è il nome scelto per l’iniziativa, in una stagione che vedrà la formazione di coach Federico Manca affrontare la Conference Nord con ambizioni importanti.

Definite le tariffe per seguire l’intera stagione al PalaPirastu: 300 euro per il parterre a bordo campo, 180 euro per la tribuna numerata e 120 euro per quella non numerata. Confermata anche l’attenzione nei confronti dei più giovani: gli under 25 potranno acquistare l’abbonamento in tribuna numerata a 50 euro.

Fino al 10 settembre sarà inoltre possibile usufruire della tariffa promozionale, fissata a 150 euro per la tribuna numerata e 100 euro per quella non numerata.

L’obiettivo della società è proseguire sulla scia dei risultati ottenuti sugli spalti nella passata stagione, quando il PalaPirastu ha fatto registrare una delle affluenze più alte dell’intera categoria, con una media compresa tra i 1.000 e i 1200 spettatori a partita. Picchi di circa 1500 presenze sono stati raggiunti in occasione del derby con Sennori e delle sfide playoff contro Brindisi e Avellino.

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