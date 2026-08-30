Il 2-1 al Monastir che vale alla Costa Orientale Sarda il passaggio ai trentaduesimi di Coppa Italia Serie D, in programma il 7 ottobre, lascia in casa gialloblù la soddisfazione di un esordio ufficiale superato e un occhio già rivolto a domenica, quando le stesse squadre si affronteranno nella giornata inaugurale del girone G di Serie D.

A commentare la gara è Nicola Ruggeri, vice allenatore in panchina al posto dello squalificato Francesco Loi: «Una bella partita. Non era facile giocare con questo caldo, però è stata interpretata bene, con la voglia di portare a casa un gran risultato».

Il tecnico guarda subito al primo impegno di campionato: «In modo da prepararci per domenica, perché domenica inizia il campionato e serve iniziare con i tre punti. Sono contento, sono felice».

Sorride anche Alfredo Martins, autore della doppietta che ha deciso il derby, la seconda rete su calcio di rigore: «Sono molto contento per questa vittoria, la prima partita ufficiale con questa maglia. Sono felice di aver aiutato la mia squadra a vincere una partita che era difficile».

L'attaccante era entrato all'intervallo insieme a De Luca ed è andato a segno dopo appena cinque minuti, prima di firmare il raddoppio dal dischetto.

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