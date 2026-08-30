Debutto del Castiadas a Ierzu per la Coppa Italia di Promozione. La squadra del Sarrabus è al lavoro dal 17 agosto. «Siamo tantissimi, 36-37 oltre allo staff», spiega il vicepresidente e direttore sportivo Matteo Frau: alla prima chiamata sono stati convocati insieme la prima squadra e la Juniores.

I fuori quota sono diversi e la dirigenza sta ancora valutando, ma il grosso del lavoro è già fatto: «Gli ingressi importanti sono quelli già confermati». L'ultimo arrivo è il difensore Ivan Andres Grinbaum, classe 1998, fratello di Alejo, con un passato ad Arborea, Tharros, La Catedral e Salernum Baronissi.

I biancoverdi, secondi lo scorso campionato e affidati al tecnico emergente Nicola Rais, hanno scelto la linea verde. Confermati il capitano Mirko Carboni e i fratelli Marci, in attacco sono arrivati Luca Caboni e Alejo Grinbaum. «La squadra sta prendendo forma – chiude Frau –: una bella squadra giovane».

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