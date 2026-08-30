Ci sono carriere che si misurano in stagioni e altre che si misurano in categorie attraversate. Quella di Roberto Palmas le mette insieme tutte e due. Il difensore sinnaese, classe 1977, è pronto a disputare un'altra annata nei campionati dilettanti sardi: oltre trenta stagioni consecutive, sempre da protagonista, un dato che nel calcio isolano vale più di qualsiasi presentazione.

Nell'ultimo torneo ha indossato la maglia dell'Havana San Basilio, contribuendo a una salvezza conquistata con largo anticipo. Un finale di stagione tranquillo che non ha però abbassato l'attenzione del mercato: le richieste, per lui, non mancano e arrivano da società che vanno dalla Prima alla Terza Categoria.

Il profilo tecnico spiega bene le ragioni dell'interesse. Palmas è un difensore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, veloce e dotato di una buona tecnica di base: caratteristiche che gli hanno permesso di reggere l'urto del tempo e di restare competitivo in categorie diverse.

Alle spalle ha una carriera lunga e di livello, con diversi campionati disputati in Eccellenza con il Sinnai allenato da Gianfranco Pau e con il Selargius. Nel palmarès figurano tre salti di categoria in Promozione — con Sinnai, Sanluri e Villacidro — e due vittorie della Coppa Italia Dilettanti con il Sanluri. Completa il quadro l'esperienza nella rappresentativa regionale sarda.

Corteggiato con la stessa insistenza è Mirko Scano, che proprio nella scorsa stagione ha fatto coppia con Palmas al centro della difesa. Quindici stagioni di calcio dilettantistico sardo alle spalle, un percorso costruito tra Promozione, Prima e Seconda Categoria e una reputazione che nell'ambiente si è consolidata partita dopo partita.

Difensore centrale di struttura, Scano fa della presenza fisica il primo argomento: forte nel gioco aereo, dominante negli anticipi, difficile da superare nell'uno contro uno grazie a un tempismo affinato da centinaia di novanta minuti nelle categorie dove i duelli si vincono soprattutto con la personalità. Un centrale moderno, che sa fare entrambe le cose: difendere e cominciare l'azione.

Il curriculum racconta una carriera solida e continuativa. Il debutto nelle stagioni della Promozione con Gemini Pirri e Villasimius nel 2011-12, poi il lungo ciclo in maglia Villasimius che lo vede protagonista in Prima Categoria, intervallato dalla parentesi al Monserrato. Seguono Sestu, Città di Selargius 1991, Calcio Pirri, Aritzo 1977, Meana Sardo, Seui Arcueri, Decimo 07 e Seulo 2010: un giro dell'isola che è anche una collezione di ambienti, allenatori e sistemi di gioco diversi, il tipo di bagaglio che non si costruisce in un paio d'anni.

C'è però un dettaglio che pesa più di ogni altro in sede di trattativa: Scano sa vincere. Ha conquistato per due volte il campionato di Seconda Categoria, prima con la maglia del Città di Selargius 1991 e poi con quella del Calcio Pirri.

Esperienza, affidabilità, capacità di guidare un reparto: è il pacchetto che le società dilettantistiche isolane cercano quando devono costruire una squadra attorno a un'ossatura sicura. Palmas e Scano lo offrono con curriculum diversi ma complementari, e la scorsa stagione hanno già dimostrato di funzionare insieme.

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