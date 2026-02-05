La Nuova Icom Selargius prova a dare continuità al successo conquistato sul campo di Moncalieri e si prepara alla seconda trasferta consecutiva: sabato alle 16, nel match valido per la 18esima giornata della Serie A2 Femminile, le giallonere saranno impegnate sul parquet delle Foxes Giussano.

La vittoria ottenuta in Piemonte ha permesso alla formazione di coach Vasilis Maslarinos di archiviare la pesante sconfitta interna contro Livorno e di restare pienamente in corsa per i playoff. Con 18 punti in classifica, il San Salvatore occupa infatti il sesto posto, mentre la formazione lombarda insegue dalla nona posizione a quota 10.

Giussano arriva all’appuntamento dopo la sconfitta esterna contro Empoli (65-50) e non vince dal 7 dicembre, quando riuscì a imporsi sul campo di Viterbo. Nonostante il momento complicato, le brianzole restano una squadra competitiva, guidata in attacco dall’ala Laura Valli, miglior realizzatrice del gruppo con oltre 12 punti di media.

In casa selargina la vittoria contro Moncalieri ha riportato fiducia dopo settimane altalenanti, come conferma la playmaker argentina Isabella Ingenito: «La partita contro Livorno è stata un colpo durissimo, pensavamo di essere pronte e siamo state travolte dal primo all’ultimo minuto. Credo che una sconfitta così ci abbia fatto riflettere e quello, insieme al miglior inserimento di Anniina, ci abbia portato a ottenere una vittoria super importante per tutto l’ambiente».

Il gruppo continua a lavorare con la stessa mentalità costruita dall’inizio della stagione: «Lo stesso che abbiamo fin dal primo allenamento della stagione, cercare di migliorare allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, per provare a dare ai nostri splendidi tifosi le maggiori soddisfazioni possibili. Oggi sembra difficile poter arrivare fra le prime quattro, ma noi ce la metteremo tutta».

La regista giallonera si aspetta una gara fisica e combattuta: «In questo campionato non esistono partite alla portata di nessuno. Nel girone di ritorno tutte le squadre hanno urgenze che le spingono a dare il massimo. Noi proveremo a imporre il nostro gioco e a dare continuità al buon momento, ma non sarà facile. Sarà una partita molto fisica e sotto canestro voleranno scintille: entrambe abbiamo giocatrici interne molto brave e chi vincerà quel duello avrà buone chance di vincere».

