Nell’anticipo della 20ª giornata di campionato (in programma il 18 febbraio), l’Ovodda supera in rimonta l’Arborea per 2-1. L'intera giornata, inizialmente in programma il 21 gennaio, era stata rinviata a causa del maltempo.

A partire meglio sono gli oristanesi, che sbloccano il risultato già al 5’ grazie a un’autorete di Boussard. Lo stesso difensore dell’Ovodda si riscatta però al 38’, finalizzando una corta respinta del portiere Manzato su punizione battuta da Bilea.

Nella ripresa i padroni di casa completano la rimonta: al 35’ è Bilea a firmare il sorpasso con una splendida punizione, infilata sotto l’incrocio dei pali.

Un successo di grande valore per l’Ovodda, che aggancia il Pirri in terzultima posizione, portandosi a una sola lunghezza dalla zona playout e a due punti dalla salvezza diretta. L’Arborea, invece, resta a un solo punto dall’area playoff.

Le altre gare che completano la 20ª (18 febbraio): Atletico Cagliari-Villacidrese, Baunese-Vecchio Borgo, Castiadas-Tonara, Cus Cagliari-Selargius, Guspini-Jerzu, Terralba-Samugheo, Tharros-Pirri e Uta-Freccia Parte Montis.

Il campionato tornerà in campo domenica prossima, 8 febbraio, con la disputa della 23ª giornata.

© Riproduzione riservata