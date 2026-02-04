Prendendo in esame la classifica, dopo la disputa della quarta giornata di ritorno, nei gironi F e H, della Seconda Categoria, traspare che, per ciò che concerne le prime 4 posizioni, nulla è cambiato. In quello F , a condurre con 39 punti è sempre l'Atletico Castelsardo, che ha ottenuto i 3 punti nella gara interna con il Monte Muros. Ad occupare la piazza d'onore è la Folgore Tissi con 34, ma essendo stato sospeso l'incontro esterno che la vedeva opposta allo Sporting Paduledda (26), il risultato della gara, come si dice in questi casi, é " sub iudice". L'Ottava con 34 é terza, mentre lo Sporting Sassari , conserva il 4°. Posizione questa, riconfermata, nonostante abbia perso a Laerru (25), che con questo successo guadagna qualche posizione in graduatoria, ora é 7°. Ne ha invece perso qualcuna, ora 8°, il Codaruina (24), sconfitto a Florinas, e superato da quest' ultimo e dal Laerru. Chiude la classifica la Viddalbese con 7.

Nell'altro girone ritrova il sorriso, Michele Tamponi, esperto allenatore del Tavolara: dopo 2 pareggi consecutivi i verdi, riabbracciano la vittoria e rimangono in vetta con 43 punti, ma ciò che stupisce, é quel solo gol di differenza ( 5-4), con cui si sono imposti. Senza nulla togliere a l' Alà, il Tavolara , oltre che un reparto avanzato " stellare" , vanta in toto, un organico ben al di sopra dei parametri della categoria. In tutti i casi non mollano , Palau 42, e Golfo Aranci 40, che nei rispettivi incontri casalinghi, hanno ampiamente superato : Loiri 11 e Porto Rotondo 24. Stesso discorso per il Porto San Paolo a segno 4 volte ( 2 Kozeli ,capocannoniere del girone con 24 centri), contro il Trinità ( 16). Avvicendamento al 5° posto tra La Salette 30 e Porto Cervo 29 : la prima ha sconfitto il Siniscola 2010 (1), mentre gli smeraldini hanno pareggiato in casa col Funtanaliras Monti 21. Concludiamo il girone H parlando del successo interno del Biasì 21 sulla Budonese 8.

