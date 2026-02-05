Federico Cossu analizza la stagione dell'Arzachena: «Obiettivo primario la crescita dei giovani»Parla il responsabile del settore giovanile del club gallurese
Nella settimana che porta alla gara casalinga con l’Usinese, tramite i canali ufficiali dell’Arzachena Academy Costa Smeralda interviene Federico Cossu.
A ridosso della sfida della 6ª giornata di ritorno del campionato di Promozione, il responsabile del settore giovanile del club gallurese fa il punto in una stagione dedicata alla salvezza diretta e della valorizzazione dei giovani. “L’obiettivo primario non è il risultato finale, ma la crescita dei ragazzi dal punto di vista tecnico e umano”, sottolinea Cossu, figura centrale, insieme al presidente Pasquale Cossu e al direttore generale Antonello Zucchi, dell’Arzachena.
“Siamo una società ambiziosa e puntiamo sempre più in alto, vogliamo riportare tutte le squadre giovanili a competere nei campionati di prima fascia per fare sì che i ragazzi – spiega – possano confrontarsi con realtà organizzate ed essere pronti a crearsi un futuro in prima squadra. E magari portarne qualcuno a giocare in un club professionistico”.
Testa adesso all’Usinese, che arriverà in Gallura sabato da quarta della classe pronta a riscattare la sconfitta casalinga col Campanedda.