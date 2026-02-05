Il Monastir si rafforza con un altro giovane della Primavera del Cagliari. Alla corte del mister Marcello Angheleddu, arriva il portiere Daniele Filigheddu, classe 2008, originario di Assemini, che fino alla settimana scorsa era aggregato al gruppo della Primavera rossoblù nel campionato Under-20. Ha giocato diverse partite con l'Under-18 e svolto circa 40 allenamenti con la prima squadra del Cagliari, sia con Davide Nicola sia con Fabio Pisacane.La sua carriera a livello giovanile era cominciata alla Gioventù Assemini, prima del passaggio al Cagliari nel 2018. Fra i compagni che ha incrociato diversi che ora ritrova al Monastir, come Samuel Ardau, Davide Collu, Renato Piga, Aldo Piras, Samuele Piro, Alessandro Piseddu e Federico Tuveri. Ora farà parte del gruppo dei portieri con Oscar Cocco, Eugenio Fusco e Gabriele Mereu. <A Monastir mi ritrovo tanti compagni di squadre del Cagliari. L’obiettivo che mi propongo è qyello di crescere, fare esperiena in un campionato difficile come la Serie D, contribuendo anche alla causa della mia nuova società>.

© Riproduzione riservata