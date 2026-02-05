Migliori Eccellenza: l’attaccante Matteo Vinci allunga in classificaAlla 19ª giornata di campionato il leader della Ferrini sale a quota 18 preferenze, 6 in più sui primi inseguitori
Continua a conquistare punti il leader della classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. Alla diciannovesima giornata del massimo campionato regionale, l’attaccante della Ferrini Cagliari, Matteo Vinci domina la graduatoria con il diciottesimo voto conquistato domenica scorsa. Ha fatto il vuoto.
Seguono infatti con 6 punti in meno, a quota 12 preferenze, il compagno di squadra Andrea Corda, il capocannoniere del torneo Ousmane Baldé (Buddusò) e Bilan Ziani Guennoun (Santa Teresa).
In terza posizione, Alessandro Casau della Nuorese e Daniele Cannas del Villasimius agganciano a quota undici il portiere Matteo Forzati (Villasimius).
18 PUNTI: Matteo Vinci (Ferrini Cagliari).
12 PUNTI: Ousmane Balde (Buddusò); Andrea Corda (Ferrini Cagliari); Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa).
11 PUNTI: Alessandro Cadau (Nuorese); Daniele Cannas, Matteo Forzati (Villasimius).
10 PUNTI: Andrea Porcheddu (Carbonia); Nicolas Martin Capellino (Iglesias); Alfredo Francisco Martins (Lanusei); Filippo Carraro, Fabio Cocco (Nuorese); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi); Mauricio Bringas (Tempio).
9 PUNTI: Luca La Rosa (Calangianus); Tommaso Arzu (Iglesias).
8 PUNTI: Leonardo Boi (Carbonia); Caio De Cenco, Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Nicola Mereu (Lanusei); Marco Caggiu (Nuorese); Alessio D'Agostino, Gabriele Sanna (Sant'Elena); Adam Idrissi (Tempio); Sandro Scioni (Villasimius).
7 PUNTI: Nicolas Ricci (Atletico Uri); Ablaye Faye, Raffaele Sambiagio (Buddusò); Clayton Valentini (Calangianus); Federico Boi (Ferrini Cagliari); Vittorio Attili, Mario Vrdoljak (Ilvamaddalena); Federico Usai (Lanusei); Blas Dante Tapparello (Ossese); Lucas Siamparelli (Santa Teresa); Massimo Fadda (Taloro Gavoi); Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio).
6 PUNTI: Giovanni Piga (Atletico Uri); Ciprian Dombrovoschi, Niccolò Moreo (Calangianus); Giuseppe Maurizio Floris, Fabio Mastino, Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia); Fabricio Alvarenga, Mirko Fidanza, Edoardo Piras (Iglesias); Valentin Adrian Alvarez, Mario Esposito (Ilvamaddalena); Federico Caredda (Lanusei); Mattia Gueli (Ossese); Adan Claude Djedje Danon (Santa Teresa); Alessandro Mancusi (Sant'Elena); Emanuele Fois, Simone Sau (Taloro Gavoi); Enrico Zirolia (Tempio); Roberto Piroddi (Tortolì).