Migliori Promozione: Carboni, Girseni e Sanna guidano la classifica votiNel girone B Mateucci e Pireddu avanzano insieme
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono ora in tre a condividere la vetta della classifica dei migliori del girone A di Promozione. Con il sedicesimo voto conquistato nell’ultimo turno si confermano al comando Mirco Carboni del Castiadas, Andrea Girseni della Freccia Parte Montis e Andrea Sanna del Terralba, quest’ultimo anche capocannoniere del torneo. Resta invece fermo a quota quindici Gino Noli del Tonara, ora raggiunto da Alberto Usai del Selargius ed Edoardo Sedda dell’Ovodda. Sale a quattordici preferenze Marco Giano della Tharros.
Nel girone B avanzano appaiati in testa Santiano Mateucci del Coghinas e Federico Pireddu del Li Punti, entrambi saliti a quota quindici voti. Tengono il passo, con quattordici preferenze, Edoardo Donati dell’Arzachena, Claudio Fadda del Bosa e Nathan Lucas Aquilon del Tuttavista.
Girone A
16 PUNTI: Mirco Carboni (Castiadas); Andrea Girseni (Freccia P.M.); Andrea Sanna (Terralba Bellu).
15 PUNTI: Edoardo Sedda (Ovodda); Alberto Usai (Selargius); Gino Noli (Tonara).
14 PUNTI: Marco Gianoli (Tharros).
13 PUNTI: Daniel Bilea (Ovodda); Gian Marco Trogu (Tonara); Samuele Mastropietro, Daniele Santilli (V. Borgo S. Elia); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).
12 PUNTI: Lorenzo Camba (Cus Cagliari); Matteo Mandis (Freccia P.M.); Raffaele Picciau (Uta 2020).
11 PUNTI: Daniele Orro (Arborea); Mattia Pinna (Atl. Cagliari); Emanuele Nenna (Calcio Pirri); Fabrizio Casu (Uta 2020).
10 PUNTI: Manuel Littera (Atl. Cagliari); Matteo Civile (Calcio Pirri); Roberto Serra (Cannonau Jerzu); Angelo Marci, Abdoulaye Mboup (Guspini); Gianluca Reginato (Selargius); Nicola Orrù (Tharros); Matteo Atzei (Villacidrese).
9 PUNTI: Edoardo Bonicelli, Santiago Pendin (Baunese); Jeronimo Ridolfi (Castiadas); Claudio Pillitu (Cus Cagliari); Stefano Mura (Guspini); Emiliano Fernandez (Samugheo); Marco Lonis (Tharros); Gianmarco Paulis (Villacidrese).
8 PUNTI: Marco Atzeni, Paolo Atzeni (Arborea); Giacomo Caddeo (Atl. Cagliari); Matheus Leite Mendes (Baunese); Marco Sanna (Calcio Pirri); Francesco Piras (Freccia P.M.); Mirco Loreto (Samugheo); Stanislao Lepore (Selargius); Michel Milia (Uta 2020).
Girone B
15 PUNTI: Santiago Mateucci (Coghinas); Federico Pireddu (Li Punti).
14 PUNTI: Edoardo Donati (Arzachena); Claudio Fadda (Bosa); Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista 8, Atl. Bono 6).
13 PUNTI: Diego Barboza (Alghero); Juan Vera Rubio (Castelsardo 3, Macomerese 1); Predrag Radovanovic (Coghinas); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese); Gonzalo Ferro (Ozierese); Oscar Kevin Foddai (Thiesi).
12 PUNTI: Gavino Molozzu (Atletico Bono); Domenico Saba (Bonorva); Mattia Asara (Castelsardo).
11 PUNTI: Samuele Pinna (Bonorva); Santino Juan Viale Bruera (Bosa); Patryk Maetusz Królczyk (Macomerese).
10 PUNTI: Joel Baraye (Alghero); Danilo Bonacquisti (Arzachena); Giovanni Moroni (Castelsardo); Andrea Luciano Matzuzi (Ghilarza); Luca Barone, Antonio Mossa (Luogosanto); Gabriele Bazzoni (San Giorgio P.); Manuel Rodriguez (Tuttavista).
9 PUNTI: Antonino Piriottu (Atletico Bono); Agustin Meli (Coghinas); Nahuel Mendez (Ozierese); Luca Olianas (Thiesi).
8 PUNTI: Alessio Fadda (Alghero); Augusto Bonivardi (Arzachena); Franco Leonel Ruggeri (Ghilarza); Paolo Tuccio, Andrea Zinellu (Li Punti); Ignacio Marroquin (Stintino); Victory Igene, Cristian Irde (Usinese).