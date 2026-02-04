La sconfitta sul campo della Scafatese è stata già dimenticata. Ora si pensa solo al derby di Tertenia di domenica contro il Monastir. La sfida contro la corazzata Scafatese si annunciava proibitiva e il campo ha confermato i pronostici. Troppo forte la capolista del girone G di Serie D per la Costa Orientale Sarda. La formazione campana, ancora imbattuta in stagione e capace finora di concedere soltanto sei pareggi (su ventidue incontri), ha dimostrato tutta la propria superiorità.

Il gol subito a freddo ha complicato ulteriormente i piani degli uomini di Francesco Loi, chiamati a un’impresa già sulla carta difficilissima. La reazione dei sardi non è mancata, ma alla seconda vera occasione, al 18’, la Scafatese ha colpito ancora, raddoppiando con cinismo. Nella ripresa i padroni di casa hanno continuato a imporre il proprio ritmo, mettendo in mostra qualità e profondità di organico, fino a trovare anche la terza rete che ha definitivamente chiuso i conti.

Del resto, non era certo contro la Scafatese che la Cos era chiamata a fare punti salvezza. L’avvio del girone di ritorno non è stato brillante: nelle prime cinque gare dopo il giro di boa è arrivata una sola vittoria, a fronte di quattro sconfitte. Un rendimento nettamente inferiore rispetto al girone d’andata, quando negli stessi incontri i gialloblù avevano raccolto sei punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e una sola sconfitta, proprio contro la Scafatese.

Va però sottolineato come, eccezion fatta per la gara con l’Atletico Lodigiani, contro Latte Dolce e Flaminia la Cos, per quanto espresso in campo, avrebbe meritato di conquistare qualche punto in più.

Ora l’attenzione è tutta rivolta alla sfida di domenica prossima, sesta giornata del girone di ritorno, contro il Monastir. All’andata si impose la Cos per 3-2; il match si disputerà all’”Is Arranas” di Tertenia. La squadra di Marcello Angheleddu arriva all’appuntamento dopo il rinvio della gara con il Valmontone per impraticabilità del campo. La matricola campidanese è attualmente la prima delle sarde in classifica con 31 punti, due in più della Cos, ed è protagonista di una stagione molto positiva. In trasferta, però, non vince dal 16 novembre (2-1 a Olbia).

Una sfida dal peso specifico elevatissimo, in un campionato estremamente equilibrato: dal quinto posto al sestultimo ci sono appena cinque punti di distanza e la quota salvezza potrebbe ulteriormente alzarsi.

