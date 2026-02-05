Per il Santa Teresa la battuta d’arresto del Frogheri è storia. Interrotta la rincorsa verso la salvezza in casa della vice capolista Nuorese, la squadra di Fabio Levacovich è tornata al lavoro per preparare la sfida interna col Buddusò, valida per la 5ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza.

Un match che Braga salterà per squalifica (somma di ammonizioni) e per il quale il tecnico sassarese, anche alla luce della pesante assenza in difesa, spera di recuperare gli acciaccati in una fase della stagione in cui occorrono una condizione fisica ottimale e una rosa il più possibile completa, anche a livello numerico.

Un argomento che ha spinto la società a tornare sul mercato nell’ultimo mese per rinforzare l’organico, con l’ingaggio di Simone Saiu (titolare domenica a Nuoro), Kaspars Svarups e Luiz Felipe Del Vecchio.

Il buon primo tempo del Frogheri, nel quale i galluresi si sono visti annullare per fuorigioco il gol del possibile vantaggio, non può essere cancellato dall’esito del match, vinto dai verdazzurri 2-0 con due reti realizzate nella ripresa, la prima delle quali su rigore. Né può esserlo il filotto di cinque risultati spezzato dalla sconfitta con la Nuorese.

La salvezza diretta è là, a portata di mano, e il Santa Teresa, dodicesimo con 21 punti, ha davanti due partite casalinghe consecutive con Buddusò (+3 in classifica) e Villasimius (che insegue a -1) che potrebbero cambiare equilibri e prospettive.

