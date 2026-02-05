Match importante all'orizzonte per la Confelici Cagliari, impegnata sabato alle 16.30 al PalaPirastu contro la San Paolo Ostiense, penultima in classifica nel campionato di Serie B Interregionale.

Grazie al netto successo ottenuto nell’ultimo turno sul campo di Benevento, l’Esperia ha conquistato il primo successo stagionale lontano dall’isola (dopo aver già vinto in trasferta nel derby sardo contro Sennori) salendo al sesto posto con 16 punti e confermando i segnali di crescita mostrati nelle ultime settimane. A dare ulteriore fiducia all’ambiente è stato anche il ritorno a disposizione del play argentino Marco Giordano, rientrato dopo oltre sette mesi di recupero dall’operazione al ginocchio dello scorso giugno.

Ora l’obiettivo è dare continuità ai risultati, sfruttando il fattore campo (una sola sconfitta interna contro Stella Ebk) e continuare la risalita in ottica playoff. La San Paolo Ostiense arriva in Sardegna con 8 punti in classifica, davanti alla Klass Sennori, ma reduce dal successo interno sull’Antoniana (79-64) e dalla vittoria nella gara d’andata, giocata a Roma lo scorso 18 ottobre (73-64). Un avversario, dunque, da affrontare con attenzione.

«Nessuna partita si vince prima di giocarla - commenta Marco Giordano - anche una squadra più indietro in classifica va affrontata con responsabilità e concentrazione. Dovremo interpretare la gara come tutte le altre, con l’obiettivo di vincere».

Turno di riposo, invece, per la Klass Sennori, che lavorerà in palestra in vista della difficile trasferta sul campo della Scandone Avellino, in programma domenica 15 febbraio alle 18.

