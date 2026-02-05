Cagliari, l’ultimo ostacolo per lo stadio si chiama diritto di superficie. Società in silenzio, Zedda spinge per l’intesa: «Si farà»Il club invierà alcune integrazioni dopo la frenata di martedì in Consiglio comunale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L'ultimo ostacolo per lo stadio di Cagliari si chiama diritto di superficie. L'assessore allo Sport Macciotta, e gli uffici, rilanciano la palla sul campo della "concessione d'uso". Con la società rossoblù che sceglie invece un silenzio tattico ed è pronta a inviare integrazioni al piano dopo la frenata di martedì in Consiglio comunale.
In tutti i casi, l'iter dovrà essere rivisto e l'approvazione del Piano economico finanziario è rinviata.
Il sindaco Zedda rassicura: «Siamo certi che il Comune e il Cagliari sapranno trovare l'accordo che corrisponda non solo all'interesse generale e condiviso di avere uno stadio adeguato alle necessità della squadra e a eventi di caratura nazionale e internazionale, ma anche al rispetto di un rigoroso utilizzo delle risorse pubbliche».
I servizi di Lorenzo Piras e Riccardo Spignesi sull’Unione Sarda in edicola e sull’app L’Unione Digital